Митболы из куриного фарша: эти биточки улетают со стола, как семечки

Митболы из куриного фарша — это универсальная вкуснятина, которую можно подавать как самостоятельное блюдо, так и с пастой или овощами. Эти биточки улетают со стола, как семечки!

Вкус митболов получается нежным и насыщенным: куриный фарш впитывает ароматы специй, сыр создает кремовую текстуру, а томатный соус добавляет пикантность.

Рецепт: смешайте 500 г куриного фарша с 1 яйцом, 100 г тертого сыра, 2 зубчиками чеснока, солью и специями. Для сочности добавьте 2 ст. л. сливок или молока. Сформируйте небольшие шарики, обжарьте на сковороде до золотистой корочки, затем тушите под крышкой 10–15 минут, добавив 2 ст. л. томатной пасты.

Эти митболы хороши тем, что готовятся быстро, а еще их можно замораживать впрок. Подавайте их с рисом или пастой — это блюдо станет хитом вашего ужина!

