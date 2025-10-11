Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 14:32

Митболы из куриного фарша: эти биточки улетают со стола, как семечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Митболы из куриного фарша — это универсальная вкуснятина, которую можно подавать как самостоятельное блюдо, так и с пастой или овощами. Эти биточки улетают со стола, как семечки!

Вкус митболов получается нежным и насыщенным: куриный фарш впитывает ароматы специй, сыр создает кремовую текстуру, а томатный соус добавляет пикантность.

Рецепт: смешайте 500 г куриного фарша с 1 яйцом, 100 г тертого сыра, 2 зубчиками чеснока, солью и специями. Для сочности добавьте 2 ст. л. сливок или молока. Сформируйте небольшие шарики, обжарьте на сковороде до золотистой корочки, затем тушите под крышкой 10–15 минут, добавив 2 ст. л. томатной пасты.

Эти митболы хороши тем, что готовятся быстро, а еще их можно замораживать впрок. Подавайте их с рисом или пастой — это блюдо станет хитом вашего ужина!

Ранее стало известно, как приготовить сочный шницель из свинины: с этим рецептом мясо не будет сухим.

Читайте также
Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной: готовим грудку по-восточному
Общество
Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной: готовим грудку по-восточному
Не можете накормить семью брокколи и капустой? Готовим обалденные котлетки, в которых не чувствуются овощи
Общество
Не можете накормить семью брокколи и капустой? Готовим обалденные котлетки, в которых не чувствуются овощи
Такие голубчики я пробовала в Грузии! Ленивые голубчики с тыквой — вкусные и очень нежные!
Общество
Такие голубчики я пробовала в Грузии! Ленивые голубчики с тыквой — вкусные и очень нежные!
Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто
Общество
Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто
Капустные котлеты с курицей в панировке: они станут любимым блюдом на вашей кухне
Общество
Капустные котлеты с курицей в панировке: они станут любимым блюдом на вашей кухне
курица
рецепты
фарш
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.