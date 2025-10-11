Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 19:12

Дания потратит миллиарды крон на защиту от дронов

Дания выделила 2,1 млрд крон на создание систем борьбы с беспилотниками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Министерство обороны Дании направит 2,1 млрд крон (8 млрд рублей) на разработку и создание систем для отслеживания и борьбы с беспилотниками, заявил министр обороны Труэльс Лунд Поульсен. Решение принято по рекомендации главнокомандующего вооруженными силами королевства на фоне якобы растущих угроз в сфере безопасности.

Инциденты с беспилотниками, произошедшие в последние недели, обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА. Поэтому я рад, что Дания выделяет средства на приобретение значительных ресурсов, которые укрепят ее возможности по борьбе с дронами, — подчеркнул Поульсен.

Общая сумма инвестиций в резервы и новые инициативы в период с 2025 по 2033 годы составит 3,8 млрд крон (около 15 млрд рублей). В документе уточняется, что финансирование направят также на развитие систем поддержки принятия решений, использующих технологии искусственного интеллекта.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что беспилотники, нарушающие воздушное пространство европейских стран, могут быть частью «провокации бандеровцев», направленной на эскалацию конфликта и увеличение поставок вооружения Украине. Политик также перечислил другие возможные версии, включая деятельность якобы пророссийских групп, учения местных спецслужб или обычное развлечение граждан.

