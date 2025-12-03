Терапевт ответила, какие елочные игрушки могут оказаться ядовитыми

Елочные украшения из пластика могут стать причиной отравления, особенно если при их производстве использовались некачественные материалы, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. По ее словам, токсичные вещества, содержащиеся в игрушках, способны накапливаться в организме и вызывать интоксикацию.

Производители елочных украшений могут использовать токсичные вещества, при этом их продукция будет проходить по ГОСТу, если такие яды не превышают допустимую концентрацию. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека. Наибольшую опасность представляют, конечно, пластиковые игрушки. Некачественное сырье или нарушение технологии часто приводят к высвобождению отравляющих веществ. В итоге ежегодно в новогодние праздники медики фиксируют случаи химических отравлений и аллергических реакций. Ведь мало кто допускает мысль, что игрушки могут спровоцировать интоксикацию, — пояснила Шмелева.

Она добавила, что отличной альтернативой покупным украшениям могут стать игрушки, сделанные своими руками. По ее словам, они будут не только безопасными, но и подарят особую праздничную атмосферу, а процесс их создания станет увлекательным семейным занятием.

Пластмассовое новогоднее украшение не должно резко пахнуть. Важно изучить состав игрушки. И если производитель ограничился словом «пластик», разумней будет отказаться от приобретения. Гирлянды важно покупать в специализированном магазине. Они не должны нагреваться. Каждому по силам соорудить милые украшения для новогодней красавицы из ткани, бусин, ниток, фольги или бумаги. Поверьте, это станет для вас самой запоминающейся предновогодней подготовкой и создаст особую праздничную атмосферу в доме, — резюмировала Шмелева.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев заявил, что новогодняя гирлянда не должна источать запаха гари. По его словам, необходимо приобретать лишь сертифицированные елочные украшения с документацией.