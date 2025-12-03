Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 05:20

Терапевт ответила, какие елочные игрушки могут оказаться ядовитыми

Терапевт Шмелева: елочные игрушки из пластика могут вызвать отравление

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Елочные украшения из пластика могут стать причиной отравления, особенно если при их производстве использовались некачественные материалы, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. По ее словам, токсичные вещества, содержащиеся в игрушках, способны накапливаться в организме и вызывать интоксикацию.

Производители елочных украшений могут использовать токсичные вещества, при этом их продукция будет проходить по ГОСТу, если такие яды не превышают допустимую концентрацию. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека. Наибольшую опасность представляют, конечно, пластиковые игрушки. Некачественное сырье или нарушение технологии часто приводят к высвобождению отравляющих веществ. В итоге ежегодно в новогодние праздники медики фиксируют случаи химических отравлений и аллергических реакций. Ведь мало кто допускает мысль, что игрушки могут спровоцировать интоксикацию, — пояснила Шмелева.

Она добавила, что отличной альтернативой покупным украшениям могут стать игрушки, сделанные своими руками. По ее словам, они будут не только безопасными, но и подарят особую праздничную атмосферу, а процесс их создания станет увлекательным семейным занятием.

Пластмассовое новогоднее украшение не должно резко пахнуть. Важно изучить состав игрушки. И если производитель ограничился словом «пластик», разумней будет отказаться от приобретения. Гирлянды важно покупать в специализированном магазине. Они не должны нагреваться. Каждому по силам соорудить милые украшения для новогодней красавицы из ткани, бусин, ниток, фольги или бумаги. Поверьте, это станет для вас самой запоминающейся предновогодней подготовкой и создаст особую праздничную атмосферу в доме, — резюмировала Шмелева.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев заявил, что новогодняя гирлянда не должна источать запаха гари. По его словам, необходимо приобретать лишь сертифицированные елочные украшения с документацией.

Новый год
украшения
советы
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Названа причина, по которой ЕС не может влиять на мирный план по Украине
Приснилась умершая бабушка: знак судьбы или предупреждение?
Российским пенсионерам предложили платить «Новогодний капитал»
Татарская хрустящая лепешка: готовим самую простую и вкусную катламу!
Юрист ответил, можно ли зажигать бенгальские огни на балконе
Гороскоп на 3 декабря: как избежать ссоры? Кого ждут финансовые сюрпризы?
Терапевт ответила, какие елочные игрушки могут оказаться ядовитыми
Песков оценил вероятность новогоднего перемирия в зоне СВО
Глава Пентагона описал свой вариант компании для идеального ужина
Что предвещает сон, где вы хороните человека: расшифровка
200 тысяч рублей на подработке: кому готовы столько платить в 2026 году
Врач дал совет, какие тканевые маски лучше использовать зимой
ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Саратовской области
Названы неочевидные симптомы, которые могут быть предвестниками инфаркта
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.