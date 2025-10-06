Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 10:08

«БПЛА повсюду»: Медведев раскрыл цели дронов над Европой

Медведев заявил, что БПЛА в Европе могут быть провокацией

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Беспилотники, нарушившие воздушное пространство европейских стран, могут быть частью «провокации бандеровцев», заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере Max. По его словам, эти действия могут быть направлены на эскалацию конфликта и увеличение поставок вооружения.

Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи — неясно. Каковы версии?написал Медведев.

Зампред Совбеза также отметил, что другая теория связывает появление дронов с деятельностью якобы пророссийских групп, стремящихся вызвать хаос и дестабилизацию в странах ЕС. Также он обратил внимание на существующее предположение о том, что местные спецслужбы проводят учения по проверке эффективности систем противовоздушной обороны. Кроме того, не исключается, что некоторые люди просто развлекаются, запуская дроны без какой-либо конкретной цели.

Ранее Медведев заявил, что европейцы должны пережить реальную угрозу войны. Он отметил панику в ЕС из-за якобы «русских дронов» и выразил надежду, что европейцы будут бояться, как животные перед убоем.

