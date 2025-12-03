Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 06:00

Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне

Олимпийский чемпион Васильев: мировой биатлон превратился в чемпионат сервисеров

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press
В мировом биатлоне на первый план вышли экипировка и инвентарь, зачастую чемпионом становится не тот, кто сильнее, а у кого лучше техническое обеспечение, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он отметил, что в гонках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) все спортсмены пользуются одной смазкой и это уравнивает шансы спортсменов.

На Кубке мира порой выигрывают спортсмены из стран, у которых передовые производители смазки. Для своих спортсменов они подготовят еще более качественные и самые лучшие. Другим они их не отдадут, а предоставят обычный ширпотреб. То же самое с инвентарем. Если спортсмен функционально сильнее и у него нет возможности пользоваться передовыми технологиями, то становится чемпионом не тот, кто сильнее, а у кого лучше техническое обеспечение. Что это за спорт тогда? Надо ликвидировать этот несправедливый разрыв, — сказал Васильев.

По его мнению, современные биатлонные соревнования часто превращаются в чемпионат сервисеров и технического оснащения. Васильев считает, что это можно отнести к части допинга.

Допинг — это искусственная прибавка к результату путем употребления запрещенных препаратов. А чем отличается лучшая смазка, которую сделали для спортсменов? Это не допинг? А лучшие лыжи? Получаются неравные условия, а в Олимпийской хартии прописано с точностью да наоборот. Был скандал у норвежских прыгунов с трамплина. За счет ткани костюмов они летели дальше соперников. Допинг — это не только фармакология. Этот вопрос надо поднимать в МОК, — добавил Васильев.

Ранее Васильев заявил, что победитель этапа Кубка России по биатлону получает 70 тыс. рублей, тогда как обладатель первого места на коммерческих турнирах МЛКБ — миллион рублей. Он добавил, что на Кубках мира победители получают 2 млн рублей.

Дмитрий Васильев
биатлон
спортинвентарь
спортсмены
