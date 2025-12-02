День матери
02 декабря 2025 в 08:00

Олимпийский чемпион назвал размер призовых на Кубке России по биатлону

Экс-биатлонист Васильев: победители Кубка России получают 70 тыс. рублей

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Победитель этапа Кубка России по биатлону получает 70 тыс. рублей, тогда как обладатель первого места на коммерческих турнирах Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — миллион рублей, заявил в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он добавил, что на Кубках мира победители получают 2 млн рублей.

Призовые в Кубке России даже смешно озвучивать. Первое место получает 70 тыс. рублей, а на МЛКБ — миллион рублей за первое место. Есть разница? Если призовые за первое место на этапе Кубка мира перевести на рубли, это два миллиона. Не интересно бегать на Кубке России за медали и грамоты. Этот формат можно оставить, чтобы он не умирал, но основными должны быть только коммерческие старты, — сказал Васильев.

Ранее Васильев заявил, что у российских биатлонистов не было шанса вернуться на Кубок мира, поскольку сейчас в Международной федерации биатлона (IBU) собрались «отъявленные русофобы». Он отметил, что это является нарушением главных принципов Олимпийской хартии и Конституции IBU.

Дмитрий Васильев
биатлон
Кубок России
призовые
российские спортсмены
