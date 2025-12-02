Олимпийский чемпион назвал размер призовых на Кубке России по биатлону

Победитель этапа Кубка России по биатлону получает 70 тыс. рублей, тогда как обладатель первого места на коммерческих турнирах Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — миллион рублей, заявил в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он добавил, что на Кубках мира победители получают 2 млн рублей.

Призовые в Кубке России даже смешно озвучивать. Первое место получает 70 тыс. рублей, а на МЛКБ — миллион рублей за первое место. Есть разница? Если призовые за первое место на этапе Кубка мира перевести на рубли, это два миллиона. Не интересно бегать на Кубке России за медали и грамоты. Этот формат можно оставить, чтобы он не умирал, но основными должны быть только коммерческие старты, — сказал Васильев.

Ранее Васильев заявил, что у российских биатлонистов не было шанса вернуться на Кубок мира, поскольку сейчас в Международной федерации биатлона (IBU) собрались «отъявленные русофобы». Он отметил, что это является нарушением главных принципов Олимпийской хартии и Конституции IBU.