06 октября 2025 в 10:00

«Чтобы обгадились от страха»: Медведев о панике в ЕС из-за «русских дронов»

Медведев: ЕС нужно на собственной шкуре прочувствовать, что такое угроза войны

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Европейцам стоит на «собственной шкуре» прочувствовать, что такое опасность войны, заявил в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он высказался по поводу паники в ЕС насчет «русских дронов».

Главное, чтобы недалекие европейцы на своей шкуре прочувствовали, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец, — отметил он.

Ранее стало известно, что завершившийся в Копенгагене неформальный саммит лидеров стран Евросоюза зашел в тупик. Оборону сообщества на фоне инцидентов с дронами и самолетами участники обсуждали четыре часа, но к общему итогу так и не пришли.

До этого первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что французские, немецкие и польские политики пытаются спровоцировать глобальный конфликт. При этом парламентарий подчеркнул, что население этих государств против возможного участия в боевых действиях.

