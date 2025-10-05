Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 18:27

Названы страны, чьи политики пытаются спровоцировать глобальный конфликт

Депутат Журавлев: политики Франции, Германии, Польши хотят глобального конфликта

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политики Франции, Германии и Польши пытаются спровоцировать глобальный конфликт, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. При этом парламентарий подчеркнул, что население этих государств против возможного участия в боевых действиях.

Провоцируют глобальный конфликт сейчас безответственные и не слишком умные европейские политики. Я намеренно отделяю их от населения, потому что там как раз никто не хочет войны. А вот руководство Франции, Германии, Польши из кожи вон лезет, стараясь, чтобы противостояние приняло вселенский масштаб, — объяснил Журавлев.

Он отметил, что также особую роль в усилении эскалации играют представители органов власти Евросоюза. Депутат добавил, что в глобальном противостоянии с применением ядерного оружия не будет победителей.

От этого не выиграет никто, всем придется вспомнить полузабытые — и зря — понятия, такие как «ядерная зима». Больше всех усердствуют еврокомиссары, которые в принципе не выражают интересов ни одной из стран — просто никем не избранные бездельники на гособеспечении, которые считают, что их основная задача как раз и заключается в эскалации. Возможно, думают потом скрыться на другом континенте. Почти наверняка плохо учились в школе и не представляют, какими могут быть последствия, — подытожил Журавлев.

Ранее журналистка Анна Гусарская в своей публикации для The Washington Post заявила, что украинский конфликт может распространиться на территорию Польши и других государств — членов НАТО. Она призналась, что сама научилась отличать модели дронов и освоила навыки первой помощи.

Софья Якимова
С. Якимова
