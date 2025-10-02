Инциденты с БПЛА ввели в ступор участников саммита ЕС Politico: неформальный саммит лидеров ЕС в Копенгагене зашел в тупик

Завершившийся в Копенгагене неформальный саммит лидеров стран Евросоюза зашел в тупик, сообщает Politico. Издание утверждает, что оборону сообщества на фоне инцидентов с дронами и самолетами участники обсуждали четыре часа, но к общему итогу так и не пришли.

Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась, — отметили американские журналисты.

Ранее стало известно, что при подготовке 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз поменяет подход к очередным рестрикциям. Как заявила по итогам неформального саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сейчас самое время увеличить давление на Москву.

До этого журналист Джанандреа Гайани рассказал, что Евросоюз готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России. По его словам, главной угрозой для европейцев является руководство ЕС, стремящееся отказаться от недорогих российских энергоносителей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент. По его словам, причиной станет всего лишь одна ошибка, допущенная какой-то из крупных держав.