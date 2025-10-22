Бесстыдство Зеленского, поиски Усольцевых, сбой в мессенджерах: что дальше

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт на саммит Россия — США, знакомый Усольцевых выдвинул ужасающую версию исчезновения семьи в тайге, в работе мессенджера WhatsApp зафиксировали крупный сбой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Зеленский хочет сорвать саммит в Будапеште?

Зеленский бесстыдно формулирует собственные условия для того, чтобы попасть на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, тем самым украинский лидер ставит под угрозу само проведение переговоров.

«Похоже, у Зеленского просто поехала крыша. Он продолжает публично выторговывать свое участие во встрече в Будапеште. Киевский голова бесстыдно формулирует свои условия для встречи „втроем“, ставя в зависимость от этого само проведение переговоров президентов России и США в венгерской столице», — отметил сенатор.

Он добавил, что у «политического хуторянина» слишком завышена самооценка. При этом кураторами Зеленского Карасин назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Политолог-американист Павел Дубравский в свою очередь предположил, что Трамп не будет отменять политический саммит в Венгрии из-за пакостей Евросоюза. Он подчеркнул, что встреча главы Белого дома с российским лидером пока официально не отменена, но и не подтверждена. По его мнению, на это повлияли разногласия по стартовым условиям, высказанные после разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

«Пока встреча Путина и Трампа официально и не подтверждена, и не отменена. Главная причина, почему глава Белого дома ее не подтверждает, — прошедший разговор между Лавровым и Рубио. Они предоставили стартовые условия, от которых хотят отталкиваться РФ и США, но условия не устроили Трампа. Никакие пакости и давление со стороны ЕС на американского лидера повлиять не могут. Если бы это было возможно, то позиция Трампа по завершению конфликта давно поменялась бы в сторону поддержки Украины. Как мы видим, за девять месяцев его президентства этого не произошло», — пояснил Дубравский.

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотели бы терять время впустую на саммите в Будапеште. По его словам, чтобы встреча была результативной, нужна серьезная подготовка.

«Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Новостей о проведении саммита Россия — США пока нет, уточнил Песков. Также он отметил, что разные сплетни и пересуды о грядущей встрече не соответствуют действительности.

«Пока новостей никаких нет. Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности», — резюмировал представитель Кремля.

Названа жуткая версия пропажи Усольцевых в тайге

Знакомый семьи Усольцевых Константин, который является их однофамильцем, заявил, что хорошо знает тайгу, и выдвинул свою версию исчезновения туристов. Мужчина рассказал, что жители Красноярского края часто встречают медведей, которые иногда нападают на людей.

«Наш город Железногорск находится в 60 км от Красноярска. Кругом тайга. К нам много раз выходили медведи, их видели и в окрестностях города, и на дачных участках. В нашем городе 20 лет назад медведь задрал женщину, периодически звери нападали на собак, привязанных к будкам. Охотники выслеживали хищников в черте города. У меня фобия, порой страшно выходить из города», — признался Усольцев.

Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: t.me/mchskrsk

В Красноярском крае пять лет назад медведь растерзал 39-летнюю женщину — она скончалась в больнице, отметил он. В мае 2025-го в окрестностях города люди видели медведицу и троих детенышей.

«Периодически подобные истории повторяются. В прошлом году в черте города видеокамера засняла трех медведей на велосипедной дорожке, и через какое-то время по ней проехали велосипедисты», — добавил мужчина.

По его словам, даже сытый медведь очень опасен. Взрослые особи бегают со скоростью 45 километров в час и способны лазать по деревьям.

«От них не спрячешься! Мое мнение: семья гуляла по натоптанной тропе, сбилась и полезла в бурелом. Люди устали и могли наткнуться на хищника. Он выберет самую слабую жертву, то есть девочку. Родители будут защищать ребенка. Куда они побегут и как от него скрыться? У хищника лапа с мою голову», — заявил Усольцев.

После нападения медведя может не остаться фрагментов тел, так как он способен прикопать добычу, подчеркнул мужчина. Кроме того, после исчезновения семьи в тайге началась непогода и пошел снег, напомнил он.

Усольцев подчеркнул, что не верит в похищение семьи НЛО. Он также усомнился в том, что в том месте, где пропали туристы, — скальном массиве Буратинка в Кутурчинском Белогорье — есть аномальная зона.

«У меня три версии: или они сбились с пути и замерзли, или на них напали звери, либо они спрятались в ущелье. Может быть, все будет хорошо», — отметил мужчина.

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1,4 тыс. волонтеров. Спасательные группы исследовали более 4,5 тыс. квадратных километров, используя авиацию, беспилотники и квадроциклы.

Спасательная группа в тайге под Красноярском на месте поисков семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

В России «упали» WhatsApp и Telegram

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 22 октября пользователи Telegram и WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложений как на мобильных устройствах, так и на стационарных. Жалобы поступают на сбои при загрузке приложений и отсутствие оповещений.

Порядка 46% сообщений о сбоях в Telegram приходятся на Красноярский край, 18% — на Ростовскую область, 10% — на Ставрополье, 7% — на Вологодскую область, 6% — на Москву, 2% — на Санкт-Петербург, Адыгею и Астраханскую область, 1% — на Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Татарстан, Бурятию, Новосибирскую, Нижегородскую, Московскую, Свердловскую, Челябинскую и Самарскую области.

Около 33% жалоб на WhatsApp поступило из Краснодарского края, 11% — из Ростовской области, 8% — из Ставрополья, 6% — из Москвы, Свердловской и Новосибирской областей, 4% — из Татарстана, 3% — из Омской области, 2% — из Санкт-Петербурга, Башкирии, Приморского, Хабаровского, Алтайского краев, Челябинской, Нижегородской, Волгоградской и Иркутской областей, 1% — с Сахалина, из Астраханской и Самарской областей.

При этом операторы связи утверждают, что не ограничивали работу Telegram и WhatsApp в России. Роскомнадзор, комментируя сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России, сообщил, что частичные ограничения на работу иностранных мессенджеров были введены для противодействия преступной деятельности.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ведомстве пояснили, что Telegram и WhatsApp, по данным правоохранительных органов, стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность россиян. Владельцам мессенджеров неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия указанным угрозам, однако они были проигнорированы, пояснили в РКН.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — указали в Роскомнадзоре.

Помимо всего прочего, пользователи столкнулись со сбоями в работе отечественного видеохостинга Rutube. Как сообщает «Сбой.рф», всего за 15 минут поступила 71 жалоба.

