22 октября 2025 в 18:32

«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину

Угрозы Сикорского в адрес Путина разозлили граждан Польши

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Польские читатели подвергли резкой критике министра иностранных дел страны Радослава Сикорского после его заявления о невозможности гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина. В комментариях под публикацией издания Gazeta.pl, где говорилось о потенциальном перелете российского лидера на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, некоторые даже назвали дипломата «идиотом».

Я и раньше не считал Сикорского выдающимся политиком, но теперь убедился, что он просто дремучий идиот, — написал один из читателей.

Другие пользователи отметили, что дипломат специально делает такие заявления. Он хочет, чтобы на него обратили внимание, утверждает комментатор.

Сикорский снова пыжится и грозно хмурит бровки, чтобы на него хотя бы на миг обратили внимание. Радек, лучше сам спустись уже на землю, — указал читатель.

Ранее министр иностранных дел Польши выразил надежду на вывод из строя нефтепровода «Дружба» украинскими военными. Данное заявление было сделано в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто об ударах по объекту.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша готова к терактам. Он напомнил, что страна с помощью судебных решений оправдала подрыв «Северных потоков». Кроме того, министр указал на Варшаву как на провокатора.

