Польша готова к терактам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал угрозы министра иностранных дел европейской страны Радослава Сикорского о том, что безопасность воздушного пространства не будет обеспечена, если президент России Владимир Путин полетит в Будапешт для проведения саммита с США, передает РИА Новости.

Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты, — сказал Лавров.

Лавров также напомнил, что Польша с помощью судебных решений оправдала подрыв «Северных потоков». Кроме того, дипломат указал на Варшаву как на провокатора, который поддерживает украинского лидера Владимира Зеленского и его команду.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев призвал обратить внимание на решение польского суда, который отказал Германии в выдаче украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, таким образом Польша показывает, что оправдывает теракт, случившийся в сентябре 2022 года.

До этого кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, о его выдаче Германии. Адвокат Никола Канестрини заявил, что позже пройдет новое судебное заседание.