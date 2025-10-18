Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:08

Российский посол заметил странность в деле о подрыве «Северных потоков»

Посол Нечаев назвал непонятным отказ Польши от выдачи фигуранта дела об «СП»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский посол в Германии Сергей Нечаев призвал обратить внимание на решение польского суда, который отказал Германии в выдаче украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, таким образом Польша показывает, что оправдывает теракт, случившийся в сентябре 2022 года, передает ТАСС.

Те жесты, которые мы сейчас видим с территории Польши, на мой взгляд, заслуживают более пристального внимания. И, разумеется, совершенно непонятно, почему в Польше решили оправдывать этот террористический акт, отпуская подозреваемого на свободу, — поделился Нечаев.

Он также выразил надежду, что немецким властям все же удастся добиться выдачи подозреваемых как от Польши, так и от Италии, которая «судя по всему, тоже пока не торопится выдавать второго подозреваемого». Дипломат подчеркнул, что Берлин признает подрывы «Потоков» террористическим актом, о чем свидетельствуют слова прошлого канцлера Олафа Шольца и заявления нынешнего руководства Германии.

Ранее польский суд отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского гражданина Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток». Суд также постановил немедленно освободить задержанного. Туск назвал решение правильным и объявил о закрытии дела.

До этого кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, о его выдаче Германии. Адвокат Никола Канестрини заявил, что позже пройдет новое судебное заседание.

