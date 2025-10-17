Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:24

Туск поддержал решение не выдавать обвиняемого по делу «Северных потоков»

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Как подчеркнул политик, теперь дело закрыто.

Польский суд отказался экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого во взрыве «Северного потока — 2», и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто, — написал Туск.

Ранее кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, о его выдаче Германии. Адвокат Никола Канестрини заявил, что позже пройдет новое судебное заседание.

Между тем депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.

Северные потоки
Дональд Туск
Украина
Польша
