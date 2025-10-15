Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:49

Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Суд в Италии отменил решение о высылке обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, о его выдаче Германии, передает РИА Новости. Адвокат Никола Канестрини заявил, что позже пройдет новое судебное заседание.

Сегодня Шестая уголовная палата Кассационного суда отменила решение апелляционного суда о выдаче европейского ордера на арест по делу о подрыве «Северных потоков», назначив новое судебное разбирательство в новом составе, — сказал Канестрини.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий отмечал, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северного потока» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.

До этого в организации подрыва российского газопровода заподозрили Великобританию, США и Норвегию. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что именно им была выгодна диверсия, после подрыва они начали продавать Европе газ по завышенным ценам.

Италия
Украина
Северные потоки
подрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы
«Огневая мощь»: в Пентагоне заявили об усилении военного потенциала Украины
В России подскочили цены на китайские машины
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.