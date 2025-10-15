Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков» Суд в Италии отменил решение о высылке обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, о его выдаче Германии, передает РИА Новости. Адвокат Никола Канестрини заявил, что позже пройдет новое судебное заседание.

Сегодня Шестая уголовная палата Кассационного суда отменила решение апелляционного суда о выдаче европейского ордера на арест по делу о подрыве «Северных потоков», назначив новое судебное разбирательство в новом составе, — сказал Канестрини.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий отмечал, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северного потока» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.

До этого в организации подрыва российского газопровода заподозрили Великобританию, США и Норвегию. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что именно им была выгодна диверсия, после подрыва они начали продавать Европе газ по завышенным ценам.