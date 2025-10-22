Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:19

Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС

Политолог Дубравский: Трамп не будет отменять саммит в Венгрии из-за пакостей ЕС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не будет отменять политический саммит в Венгрии из-за пакостей Евросоюза, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. Он подчеркнул, что встреча главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным пока официально не отменена, но и не подтверждена. По его мнению, на это повлияли разногласия по стартовым условиям, высказанные после разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Пока встреча Путина и Трампа официально и не подтверждена, и не отменена. Главная причина, почему глава Белого дома ее не подтверждает, — прошедший разговор между Лавровым и Рубио. Они предоставили стартовые условия, от которых хотят отталкиваться РФ и США, но условия не устроили Трампа. Никакие пакости и давление со стороны ЕС на американского лидера повлиять не могут. Если бы это было возможно, то позиция Трампа по завершению конфликта давно поменялась в сторону поддержки Украины. Как мы видим, за девять месяцев его президентства этого не произошло, — пояснил Дубравский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп обоюдно приняли решение провести саммит в Будапеште. Таким образом он ответил на вопрос, кому принадлежала идея встречи.

До этого сообщалось, что между Лавровым и Рубио состоялся деловой диалог по телефону. По словам американских журналистов, США не видели оснований для организации очной встречи.

США
Россия
Дональд Трамп
Будапешт
Владимир Путин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
