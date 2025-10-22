Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС Политолог Дубравский: Трамп не будет отменять саммит в Венгрии из-за пакостей ЕС

Президент США Дональд Трамп не будет отменять политический саммит в Венгрии из-за пакостей Евросоюза, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. Он подчеркнул, что встреча главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным пока официально не отменена, но и не подтверждена. По его мнению, на это повлияли разногласия по стартовым условиям, высказанные после разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Пока встреча Путина и Трампа официально и не подтверждена, и не отменена. Главная причина, почему глава Белого дома ее не подтверждает, — прошедший разговор между Лавровым и Рубио. Они предоставили стартовые условия, от которых хотят отталкиваться РФ и США, но условия не устроили Трампа. Никакие пакости и давление со стороны ЕС на американского лидера повлиять не могут. Если бы это было возможно, то позиция Трампа по завершению конфликта давно поменялась в сторону поддержки Украины. Как мы видим, за девять месяцев его президентства этого не произошло, — пояснил Дубравский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп обоюдно приняли решение провести саммит в Будапеште. Таким образом он ответил на вопрос, кому принадлежала идея встречи.

До этого сообщалось, что между Лавровым и Рубио состоялся деловой диалог по телефону. По словам американских журналистов, США не видели оснований для организации очной встречи.