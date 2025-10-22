Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод

Такой гарнир отлично дополнит блюда из птицы или станет самостоятельной вегетарианской закуской.

Духовку разогрейте до 190 °C. Главный секрет — в маринаде. В ступке разотрите до аромата по 1 ч. л. зерен зиры и кориандра. Добавьте ½ ч. л. сушеной мяты, щепотку кумина и 1 ч. л. гранатовой патоки (наршараб) вместо традиционного масла. Эта паста даст неповторимую кисло-сладкую карамельную корочку. Две крупные свеклы вымойте, срежьте ботву, оставив «хвостики» в 1 см. Сделайте несколько глубоких надрезов и плотно «затолкайте» в них пряную пасту. Каждую свеклу заверните в фольгу, как конфету. Запекайте 70–80 минут, затем дайте полностью остыть, не разворачивая. Этот этап принципиален — свекла «дойдет», впитает все ароматы и станет невероятно сочной. Очистите и нарежьте крупными дольками. Подавайте на листе салата айсберг, сбрызнув соком лайма и посыпав обжаренными кунжутными семечками и крупно порванными листьями кинзы.

