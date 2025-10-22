Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:01

Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод

Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такой гарнир отлично дополнит блюда из птицы или станет самостоятельной вегетарианской закуской.

Духовку разогрейте до 190 °C. Главный секрет — в маринаде. В ступке разотрите до аромата по 1 ч. л. зерен зиры и кориандра. Добавьте ½ ч. л. сушеной мяты, щепотку кумина и 1 ч. л. гранатовой патоки (наршараб) вместо традиционного масла. Эта паста даст неповторимую кисло-сладкую карамельную корочку. Две крупные свеклы вымойте, срежьте ботву, оставив «хвостики» в 1 см. Сделайте несколько глубоких надрезов и плотно «затолкайте» в них пряную пасту. Каждую свеклу заверните в фольгу, как конфету. Запекайте 70–80 минут, затем дайте полностью остыть, не разворачивая. Этот этап принципиален — свекла «дойдет», впитает все ароматы и станет невероятно сочной. Очистите и нарежьте крупными дольками. Подавайте на листе салата айсберг, сбрызнув соком лайма и посыпав обжаренными кунжутными семечками и крупно порванными листьями кинзы.

Ранее мы писали про сыры с благородной плесенью: от истории до дегустации

Читайте также
Груша и хрен в одном салате? Да, это работает блестяще!
Семья и жизнь
Груша и хрен в одном салате? Да, это работает блестяще!
Шарлотку больше не делаю, есть рецепт проще — осетинский яблочный пирог фэдкуджын — очень вкусный и нежный
Общество
Шарлотку больше не делаю, есть рецепт проще — осетинский яблочный пирог фэдкуджын — очень вкусный и нежный
Корейская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Вкусно с мясом и на хлебушек
Общество
Корейская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Вкусно с мясом и на хлебушек
Самый дешевый и самый полезный: обалденный салат из свеклы и селедки — по вкусу не хуже «Шубы»
Общество
Самый дешевый и самый полезный: обалденный салат из свеклы и селедки — по вкусу не хуже «Шубы»
Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус как в ресторане
Семья и жизнь
Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус как в ресторане
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
свекла
полезные советы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
В России могут наложить запрет на отключение ЖКУ без судебного решения
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.