22 октября 2025 в 12:35

В Кремле рассказали, кто предложил провести саммит Путина и Трампа

Песков: решение Путина и Трампа провести саммит в Венгрии было обоюдным

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обоюдно приняли решение провести саммит в Будапеште, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, кому принадлежала идея встречи, передает ТАСС.

Это было обоюдное желание, — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после переговоров глав МИД США и России. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможности проведения российско-американского саммита в ближайшее время. По его оценке, телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел продуктивно и создал предпосылки для дальнейших контактов на высшем уровне.

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание, что инициатором телефонного разговора между президентами выступила российская сторона. Он отметил, что это уже восьмой подобный контакт лидеров.

