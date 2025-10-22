Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:44

Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ

Николая Удовиченко назначили специальным представителем по делимитации и демаркации государственной границы России с сопредельными государствами — участниками СНГ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Удовиченко Николая Николаевича специальным представителем президента РФ <...>, — говорится в документе.

Также на него возложили обязанности по делимитации и демаркации госграницы с Республикой Абхазия, Грузией и Южной Осетией. Указ вступил в силу со дня его подписания, 22 октября.

Ранее Путин назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе. Прежде дипломат был заместителем директора третьего департамента Азии МИД РФ. Жесткий имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

До этого Совет Федерации утвердил Владимира Джабарова председателем комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Раньше он занимал должность первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам.

Владимир Путин
указы
назначения
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.