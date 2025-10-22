Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ

Николая Удовиченко назначили специальным представителем по делимитации и демаркации государственной границы России с сопредельными государствами — участниками СНГ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Удовиченко Николая Николаевича специальным представителем президента РФ <...>, — говорится в документе.

Также на него возложили обязанности по делимитации и демаркации госграницы с Республикой Абхазия, Грузией и Южной Осетией. Указ вступил в силу со дня его подписания, 22 октября.

Ранее Путин назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе. Прежде дипломат был заместителем директора третьего департамента Азии МИД РФ. Жесткий имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

До этого Совет Федерации утвердил Владимира Джабарова председателем комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Раньше он занимал должность первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам.