Зеленский рассказал о поисках преемника Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале объявил о скором назначении нового руководителя своей администрации. Он подтвердил, что процесс выбора преемника активно продолжается. Зеленский лично провел встречи с претендентами, которые рассматриваются на роль нового главы администрации.

Сегодня я встретился с кандидатами на позицию нового главы офиса президента. В скором времени будет принято решение касательно нового назначения, — сказал он в видеообращении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также предположил, что президент Украины способен покинуть свой пост еще до наступления Нового года. Парламентарий указал, что после отставки руководителя администрации главы государства Андрея Ермака позиции Зеленского стали менее устойчивыми.

До этого СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения о новом главе своего офиса вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака, однако в политических кругах уже обсуждают четырех основных претендентов. В их числе называют премьер-министра Юлию Свириденко и Кирилла Буданова.