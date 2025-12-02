День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 09:07

В Киеве сочли политическим «суицидом» желание занять пост офиса Зеленского

Депутат Дмитрук: после ухода Ермака никто не хочет возглавлять офис Зеленского

Фото: Стрингер/РИА Новости
Никто в Киеве не хочет занимать пост руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского после ухода Андрея Ермака, сообщил «Известиям» депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По словам парламентария, сам глава государства опасается назначать нового руководителя, чтобы не допустить утечки данных о коррупционных схемах киевских властей.

Кто согласится на должность, зная, что она настолько прогнила, что вот-вот рухнет в горящую лаву? Таких людей очень мало. Тем более это работа только при Зеленском. Стать главой ОП, чтобы потом сесть в тюрьму? Именно поэтому процесс буксует: все кандидаты дипломатично уходят от такого «заманчивого» предложения, — отметил Дмитрук.

По словам депутата, назначение нового главы офиса несет для Зеленского опасность раскрытия всех механизмов прошлых и будущих преступлений. Парламентарий отметил, что президент опасается приводить на этот пост другого человека, поскольку любой новый руководитель получит доступ к архивам, каналам влияния и негласным договоренностям, которые, по его мнению, могут еще быстрее подорвать позиции президента.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии Зеленского «Слуга народа». По его сведениям, речь идет о легализации доходов, полученных незаконным путем.

