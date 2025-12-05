Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 декабря 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 5 декабря думают о почве, смотрят фильмы с ниндзя, красиво отдыхают в ванне с пеной, вспоминают французского императора Наполеона Бонапарта. Помните, как он бросил свое войско? История ему этого не простила. В 5-й декабрьский день также вдохновляются стихотворениями поэтов Афанасия Фета, Федора Сологуба, устраивая поэтические вечера. Почитайте вслух ваши любимые произведения. А еще сегодня можно насладиться музыкой пианиста Григория Гинзбурга. Об исторических событиях сегодня для вас рассказывает NEWS.ru.

Памятные даты и исторические события 5 декабря

Для любого почвоведа 5 декабря — главный день в году. Это профессиональный праздник, который напоминает всем, от фермеров до политиков, что благополучие человечества буквально растет из земли. Здоровые почвы — это еда на столе, чистая вода и стабильный климат. В этот день ученые выходят из лабораторий и с полей, чтобы рассказать о своей важной работе на конференциях, в музеях и школах. Это день, когда наука земли становится ближе и понятнее каждому.

Что отмечают сегодня в России и мире? 5-й декабрьский день — это День добровольца (волонтера). Этот праздник посвящен людям, которые бескорыстно помогают другим. Он был учрежден ООН еще в 1985 году, а в нашей стране его официально начали отмечать с 2017-го. Сегодня стать волонтером может любой, у кого есть желание делать добрые дела: можно посвящать этому все свое время или помогать иногда. Главное — это готовность прийти на помощь, ничего не требуя взамен.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 декабря 2025 года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

Набирающий популярность в мире День ниндзя отмечается 5 декабря. Многие связывают его появление с выходом в 2003 году фильма «Последний самурай», где была яркая сцена сражения ниндзя и самураев. Интернет-сообщества поддержали эту дату, сделав ее неформальным днем поклонников японской культуры.

Но корни праздника уходят в реальную историю Японии, к искусству «синоби-но-моно» (ниндзюцу) — практике шпионажа, скрытности и выживания, которую изучали воины-тени, ниндзя. Так интересно современная поп-культура встречается с древним наследием.

Ну что, искупаемся? Еще один необычный праздник сегодня — День вечеринки в ванной. Предлагаем отложить привычный быстрый душ в пользу неспешного и роскошного купания. Идея проста — превратить обычную гигиеническую процедуру в мини-праздник для себя: наполнить ванну, добавить пену, соли или аромамасла и позволить себе полностью расслабиться. Это не просто прихоть, а забота о здоровье — горячая ванна улучшает кровообращение, снимает стресс и напряжение мышц. Так что в этот день есть отличный повод устроить себе спа-вечер без выхода из дома!

Церковные и религиозные праздники сегодня

5 декабря 2025 года — день памяти благоверного князя Михаила Тверского.

Именины и дни ангела сегодня

Именины 5 декабря отмечают обладатели многих имен. Среди мужских имен — Максим, Петр, Михаил, Альберт, Архип, Валериан, Прокопий, Филимон и другие. Женские имена этого дня — Прасковья и Цецилия (в православной традиции также почитается святая Кикилия). День ангела — это день памяти святого покровителя, в честь которого назван человек, возможность поздравить близких с их личным духовным праздником.

Какие праздники отмечают 5 декабря Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Этот день в истории: что произошло 5 декабря

Какой сегодня день? 5 декабря 1812 года Наполеон Бонапарт, император Франции, принял одно из самых тяжелых решений в своей жизни. Покинув остатки великой армии, гибнущей от морозов, голода и атак русских войск, он уехал в Париж.

Этот шаг для сохранения власти нанес серьезный удар по его репутации бесстрашного полководца, разделяющего все тяготы со своими солдатами. Современники сразу же провели параллель с его поступком 1799 года, когда молодой генерал Бонапарт оставил армию в Египте, чтобы захватить власть во Франции.

В этот день 38 лет назад в Воронеже образовалась советская и российская рок-группа «Сектор Газа». Традиционной датой ее создания считается 5 декабря, когда Юрий Клинских (будущий Юрий Хой) впервые исполнил сольную программу в местном рок-клубе. Именно он стал лидером, автором всех песен и единственным бессменным участником коллектива на всем его пути.

Первый концерт группы в полноценном составе с музыкантами состоялся позднее, 9 июня 1988 года, во Дворце культуры имени Карла Маркса, где они сразу же завоевали приз зрительских симпатий. Но точкой отсчета в истории легендарной группы остается тот зимний день 1987 года, когда Хой впервые представил публике свое творчество.

Что случилось 5 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто умер и родился 5 декабря

Поэт Афанасий Фет, родившийся 5 декабря 1820 года, — непревзойденный мастер русской лирики. Его поэзия — эталон тонкого психологизма. В своих пейзажных и любовных стихах он с виртуозной точностью передавал трепет жизни, зыбкость чувств и восторг перед красотой мира. Эта нежная лирика стала живым родником, из которого черпали вдохновение Александр Блок, Анна Ахматова, Иван Бунин и многие другие.

Свое 47-летие сегодня отмечает известный российский тележурналист, ведущая и продюсер Елена Летучая. Широкую популярность ей принесло участие в жестком и скандальном проекте о проверке заведений — «Ревизорро». Она также занимала пост художественного руководителя Высшей школы телевидения «Останкино», занимаясь подготовкой нового поколения телевизионщиков.

В этот день 1927 года не стало поэта Федора Сологуба. Он был одним из ключевых представителей русского символизма и декадентства. Его творчество — мрачноватая, но глубокая поэзия и проза — оставило яркий след в Серебряном веке. Особую роль играл его дом, где с 1890-х годов по воскресеньям собирался литературный кружок.

Спустя 46 лет, 5 декабря, скончался сэр Роберт Уотсон-Уотт — физик и основоположник радиолокации из Шотландии. В 1934 году он получил первый патент на систему обнаружения самолетов, а на следующий год, в феврале, она смогла заметить самолет на расстоянии 64 километров, что заложило фундамент для всех современных радаров.

Какой сегодня день? 5 декабря 1961 года умер выдающийся советский пианист и педагог Григорий Гинзбург. Его виртуозная карьера взлетела после конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве (1927). Мастер тонкой звуковой палитры создавал собственные транскрипции. Среди его учеников — звезды фортепианного искусства, такие как Сергей Доренский, Глеб Аксельрод, Алексей Скавронский. Если не слышали о них, то сегодня самое время прикоснуться к их творчеству!