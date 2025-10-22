Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана

Шансы криминального авторитета Шишкана (настоящее имя — Олег Медведев) добиться отмены вынесенного ему в 2024 году пожизненного приговора являются минимальными, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это связано с особыми обстоятельствами и всей совокупностью материалов уголовного дела.

Верховный суд как высшая инстанция разбирает все самые сложные случаи. Бывает такое, что он отменяет решение нижестоящих судов и выносит новые либо отправляет дела на пересмотр, поэтому шансы у защиты [Шишкана], безусловно, есть. Но, на мой профессиональный взгляд, они минимальны. Учитывая весь бэкграунд его дела, скорее всего, ничего не поменяется. Скорее всего, защита претендует на пересмотр дела. Если не ошибаюсь, оно с присяжными было заслушано. В этом случае у них есть шанс на то, чтобы в следующем круге рассмотрения присяжные заняли сторону адвокатов, — пояснил Багатурия.

Ранее адвокат Елена Сенина заявила, что сторона защиты Шишкана попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор криминальному авторитету. По ее словам, мужчина отбывает наказание по уголовному делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии.