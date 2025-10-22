Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:52

Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана

Адвокат Багатурия: шансы отменить пожизненное вору в законе Шишкану минимальны

Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы. Олег Медведев (до смены фамилии — Шишканов) подозревается по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы. Олег Медведев (до смены фамилии — Шишканов) подозревается по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Шансы криминального авторитета Шишкана (настоящее имя — Олег Медведев) добиться отмены вынесенного ему в 2024 году пожизненного приговора являются минимальными, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это связано с особыми обстоятельствами и всей совокупностью материалов уголовного дела.

Верховный суд как высшая инстанция разбирает все самые сложные случаи. Бывает такое, что он отменяет решение нижестоящих судов и выносит новые либо отправляет дела на пересмотр, поэтому шансы у защиты [Шишкана], безусловно, есть. Но, на мой профессиональный взгляд, они минимальны. Учитывая весь бэкграунд его дела, скорее всего, ничего не поменяется. Скорее всего, защита претендует на пересмотр дела. Если не ошибаюсь, оно с присяжными было заслушано. В этом случае у них есть шанс на то, чтобы в следующем круге рассмотрения присяжные заняли сторону адвокатов, — пояснил Багатурия.

Ранее адвокат Елена Сенина заявила, что сторона защиты Шишкана попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор криминальному авторитету. По ее словам, мужчина отбывает наказание по уголовному делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии.

суды
приговоры
воры
адвокаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.