Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:39

Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание

Защита попросила отменить пожизненный приговор вору в законе Олегу Медведеву

Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сторона защиты криминального авторитета Шишкана (настоящее имя — Олег Медведев) попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор, заявила в беседе с РИА Новости адвокат Елена Сенина. По ее словам, мужчина отбывает наказание по уголовному делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии.

В жалобе мы просим отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, — подчеркнула собеседница издания.

Шишкана приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима в июне 2024 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Апелляционный военный суд в начале 2025 года признал приговор Медведеву законным.

Ранее сообщалось, что в отношении «тайного вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Если Иванов будет признан виновным, ему грозит от восьми до 15 лет колонии.

До этого ушел из жизни криминальный авторитет Александр Патрин, известный как Саша Патрон. В 90-е годы мужчина отвечал за криминальный мир Читы и Забайкальского края. На момент смерти ему было 66 лет. Предполагается, что у него были проблемы с сердцем.

суды
уголовные дела
криминал
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.