Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание

Сторона защиты криминального авторитета Шишкана (настоящее имя — Олег Медведев) попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор, заявила в беседе с РИА Новости адвокат Елена Сенина. По ее словам, мужчина отбывает наказание по уголовному делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии.

В жалобе мы просим отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, — подчеркнула собеседница издания.

Шишкана приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима в июне 2024 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Апелляционный военный суд в начале 2025 года признал приговор Медведеву законным.

Ранее сообщалось, что в отношении «тайного вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Если Иванов будет признан виновным, ему грозит от восьми до 15 лет колонии.

До этого ушел из жизни криминальный авторитет Александр Патрин, известный как Саша Патрон. В 90-е годы мужчина отвечал за криминальный мир Читы и Забайкальского края. На момент смерти ему было 66 лет. Предполагается, что у него были проблемы с сердцем.