«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:43

Ушел из жизни «смотрящий» за Читой Саша Патрон

В Чите умер известный криминальный авторитет Александр Патрин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криминальный авторитет Александр Патрин, известный как Саша Патрон, ушел из жизни, сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их информации, в 90-е годы мужчина отвечал за криминальный мир Читы и Забайкальского края. На момент смерти ему было 66 лет.

Как уточнили источники, недавно Патрин приехал из Москвы в Читу. Там он скончался от болезни. Предполагается, что у него были проблемы с сердцем.

Согласно публикации, в 90-е годы Патрин возглавлял организованную преступную группировку «Кошкоедовские». Он стал «смотрящим» в 2015 году, когда был арестован так называемый вор в законе Георгий Углава. С 2012 по 2017 год Патрон был под административным надзором.

Ранее суд приговорил криминального авторитета Игоря Кокунова (известного под кличкой Вася Бандит) к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима. Помимо лишения свободы, осужденный обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Кокунов был задержан в 2024 году при попытке пересечь границу Черногории и Албании.

Чита
Забайкалье
Забайкальский край
преступники
криминальные авторитеты
смерти
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
В Раде раскритиковали назначение Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
«Жизненно необходимо»: в РФ объяснили наращивание производства ракет С-400
В Госдуме предупредили США о цене малейшего обмана по ДСНВ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.