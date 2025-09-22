Ушел из жизни «смотрящий» за Читой Саша Патрон

Криминальный авторитет Александр Патрин, известный как Саша Патрон, ушел из жизни, сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их информации, в 90-е годы мужчина отвечал за криминальный мир Читы и Забайкальского края. На момент смерти ему было 66 лет.

Как уточнили источники, недавно Патрин приехал из Москвы в Читу. Там он скончался от болезни. Предполагается, что у него были проблемы с сердцем.

Согласно публикации, в 90-е годы Патрин возглавлял организованную преступную группировку «Кошкоедовские». Он стал «смотрящим» в 2015 году, когда был арестован так называемый вор в законе Георгий Углава. С 2012 по 2017 год Патрон был под административным надзором.

