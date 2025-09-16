Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:35

Криминальный авторитет Вася Бандит получил новый срок

Суд приговорил криминального авторитета Васю Бандита к восьми годам колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Московский областной суд приговорил криминального авторитета Игоря Кокунова (известного под кличкой Вася Бандит) к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима, сообщает РЕН ТВ. Помимо лишения свободы, осужденный обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

В ходе судебных прений государственный обвинитель требовал для подсудимого более строгого наказания — 10 лет колонии особого режима. В 2022 году Кокунов был задержан по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, но сумел бежать из-под домашнего ареста и скрыться в Европе. Повторно его задержали только в 2024 году при попытке нелегального пересечения границы между Черногорией и Албанией, после чего экстрадировали в Россию для продолжения следствия и суда.

Криминальная биография Кокунова началась еще в подростковом возрасте: свой первый тюремный срок он получил в 15 лет. В дальнейшем он неоднократно привлекался к ответственности по тяжким статьям.

Ранее стало известно, что Кокунова увезли из СИЗО «Матросская тишина» в больницу в тяжелом состоянии. 61-летнему мужчине стало плохо 24 июля в первой половине дня.

криминал
авторитеты
приговоры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.