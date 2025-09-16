Криминальный авторитет Вася Бандит получил новый срок

Московский областной суд приговорил криминального авторитета Игоря Кокунова (известного под кличкой Вася Бандит) к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима, сообщает РЕН ТВ. Помимо лишения свободы, осужденный обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

В ходе судебных прений государственный обвинитель требовал для подсудимого более строгого наказания — 10 лет колонии особого режима. В 2022 году Кокунов был задержан по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, но сумел бежать из-под домашнего ареста и скрыться в Европе. Повторно его задержали только в 2024 году при попытке нелегального пересечения границы между Черногорией и Албанией, после чего экстрадировали в Россию для продолжения следствия и суда.

Криминальная биография Кокунова началась еще в подростковом возрасте: свой первый тюремный срок он получил в 15 лет. В дальнейшем он неоднократно привлекался к ответственности по тяжким статьям.

Ранее стало известно, что Кокунова увезли из СИЗО «Матросская тишина» в больницу в тяжелом состоянии. 61-летнему мужчине стало плохо 24 июля в первой половине дня.