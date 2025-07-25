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25 июля 2025 в 11:30

Вора в законе Васю Бандита увезли в больницу в тяжелом состоянии

Вора в законе Кокунова перевезли из СИЗО в больницу с подозрением на инсульт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известного криминального авторитета Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит увезли из СИЗО «Матросская тишина» в больницу в тяжелом состоянии, сообщает MK.RU. По информации издания, 61-летнему мужчине стало плохо 24 июля в первой половине дня.

Отмечается, что Кокунов и до этого находился в больнице СИЗО по причине недомогания, но теперь его состояние значительно ухудшилось. В итоге заключенного оперативно перевели в другое медицинское учреждение с подозрением на инсульт.

Кокунов считался одной из наиболее значимых фигур в криминальном мире Московской области. Его подозревали в причастности к похищениям, вымогательствам и грабежам. В 2020 году его задержали, но в 2022-м Бандит сбежал из-под домашнего ареста. Позднее его нашли на границе Албании и Черногории и экстрадировали в Россию.

Ранее в кубанском Темрюке арестовали криминального авторитета вместе с сообщником. По версии следствия, с апреля 2023 года 27-летний подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, его распоряжениям подчинялись преступники более низкого положения, а сам он, будучи авторитетом, распространял свое влияние на территории Темрюкского района.

бандиты
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Матросская тишина
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