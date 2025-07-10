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10 июля 2025 в 17:52

В Краснодарском крае поймали криминального авторитета с сообщником

Краснодарские правоохранители арестовали криминального авторитета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщило об аресте криминального авторитета и его сообщника. Также задержанных подозревают в вымогательстве, уточнили в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, с апреля 2023 года 27-летний подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии <…> лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям, — заявили в Управлении.

Правоохранители предполагают, что в январе к криминальному авторитету обратилась местная жительница, с просьбой оказать давление на ее супруга. По версии следствия, женщина хотела завладеть автомобилем стоимостью 710 тысяч рублей. Подозреваемый привлек сообщника и встретился с потерпевшим в кафе, утверждают в СУСК РФ. Представители преступного мира потребовали отдать автомобиль ил за платить за него местной жительнице, угрожая телесными повреждениями, добавили правоохранители.

Ранее криминальный авторитет Темур Капба, известный как вор в законе Гули, был ранен и выброшен за борт во время сходки на яхте в Абхазии. Известно, что ему нанесли удар ножом.

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