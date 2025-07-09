В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке

В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке Вора в законе с ранением выбросили за борт на сходке в Абхазии

Криминальный авторитет Темур Капба, известный как вор в законе Гули, был ранен и выброшен за борт во время сходки на яхте в Абхазии, сообщает Telegram-канал «Прайм Крайм». Известно, что ему нанесли удар ножом.

Издание утверждает, что криминальный авторитет прибыл на яхту по собственному желанию без приглашения. Возник конфликт, в ходе которого Капба набросился с ножом на соперника Рауля Барцбу, известного как Пыза. В результате Гули избили, ударили ножом и выбросили в море. Отмечается, что по итогу авторитета доставили в республиканскую больницу.

Ранее в Польше был задержан известный криминальный авторитет Вьет Ха, более известный под прозвищем Паша Вьетнамчик, сообщает местная прокуратура. 51-летний преступник долгое время возглавлял международную организованную группировку, специализировавшуюся на масштабных налоговых махинациях. В момент задержания он прятался в шкафу сына.

Также уральский криминальный авторитет Марсель Гасанов, известный как Марсель Махачкалинский, жаловался на невыносимые условия в СИЗО-1, где его содержат. В Свердловском областном суде 4 июня прошло первое заседание по его уголовному делу.