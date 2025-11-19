В Крыму осудили агента украинской разведки В Крыму женщине дали 15 лет за передачу ГУР Украины координат военных объектов

Жительницу Нижнегорского района Крыма осудили за передачу украинской разведке информации о расположении российских военных объектов на полуострове, сообщает республиканская прокуратура. По данным ведомства, 37-летнюю женщину приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о госизмене.

Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Нижнегорского района. <…> Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, осужденная, будучи «противницей проведения СВО», летом 2023 года выявила расположение полевого склада ГСМ одной из воинских частей. После этого она отправила все координаты и фотографии в проукраинский чат-бот.

Ранее сообщалось, что житель Керчи осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Фигуранта отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.