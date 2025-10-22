Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей

Реализация проекта Альтернативного бюджета обеспечит пополнение государственной казны на сумму 13 трлн рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, данная мера окажет поддержку нуждающимся слоям общества.

Справороссы подготовили и презентовали в Госдуме свой проект Альтернативного бюджета на 2026 год. В котором предлагают увеличить доходы казны на 13 трлн рублей, направить эти средства на повышение прожиточного минимума, отмену пенсионной реформы, поддержку образования и медицины, — подчеркнул Миронов.

Он пояснил, что, согласно предложению, для поддержки экономики и социальной помощи гражданам часть резервов казны, включая средства ФНБ, будет переведена в бюджет. Кроме того, по его словам, налоговая льгота для экспортеров сырья будет отменена, а прогрессия НДФЛ для богатых — расширена. Депутат указал, что также планируется усиление антикоррупционных мер и отмена повышения НДС до 22%.

Расходы нашего бюджета также составляют 53,2 трлн, это на 9,1 трлн выше, чем в проекте Минфина. Эти средства мы, конечно же, направляем на социальные нужды: 3,5 трлн на достойные пенсии и возвращение прежнего пенсионного возраста, 2,6 трлн на повышение прожиточного минимума, 750 млрд на соцподдержку и реабилитацию участников СВО. Также дополнительные средства выделяем на жилье для детей-сирот, расселение аварийного жилья, поддержку «детей войны», экологию, — добавил Миронов.

Он выразил надежду, что власти примут во внимание его предложения по распределению бюджетных средств. По мнению депутата, эти предложения могут способствовать решению проблем бедности, пенсионной системы, образования и здравоохранения.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о повышении страховых пенсий на 7,6% в следующем году для всех пенсионеров, независимо от их занятости. По его словам, в 2026 году прожиточный минимум вырастет на 1200 рублей.