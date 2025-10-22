Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей

Депутат Миронов: проект Альтернативного бюджета принесет казне 13 трлн рублей

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Реализация проекта Альтернативного бюджета обеспечит пополнение государственной казны на сумму 13 трлн рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, данная мера окажет поддержку нуждающимся слоям общества.

Справороссы подготовили и презентовали в Госдуме свой проект Альтернативного бюджета на 2026 год. В котором предлагают увеличить доходы казны на 13 трлн рублей, направить эти средства на повышение прожиточного минимума, отмену пенсионной реформы, поддержку образования и медицины, — подчеркнул Миронов.

Он пояснил, что, согласно предложению, для поддержки экономики и социальной помощи гражданам часть резервов казны, включая средства ФНБ, будет переведена в бюджет. Кроме того, по его словам, налоговая льгота для экспортеров сырья будет отменена, а прогрессия НДФЛ для богатых — расширена. Депутат указал, что также планируется усиление антикоррупционных мер и отмена повышения НДС до 22%.

Расходы нашего бюджета также составляют 53,2 трлн, это на 9,1 трлн выше, чем в проекте Минфина. Эти средства мы, конечно же, направляем на социальные нужды: 3,5 трлн на достойные пенсии и возвращение прежнего пенсионного возраста, 2,6 трлн на повышение прожиточного минимума, 750 млрд на соцподдержку и реабилитацию участников СВО. Также дополнительные средства выделяем на жилье для детей-сирот, расселение аварийного жилья, поддержку «детей войны», экологию, — добавил Миронов.

Он выразил надежду, что власти примут во внимание его предложения по распределению бюджетных средств. По мнению депутата, эти предложения могут способствовать решению проблем бедности, пенсионной системы, образования и здравоохранения.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о повышении страховых пенсий на 7,6% в следующем году для всех пенсионеров, независимо от их занятости. По его словам, в 2026 году прожиточный минимум вырастет на 1200 рублей.

Госдума
бюджет
пенсии
выплаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
