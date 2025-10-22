Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации

Способность к глубокому восприятию информации становится очень важным навыком в современном мире, рассказал MIR24.TV психиатр Лев Белов. Он отметил, что чтение помогает вырабатывать новые нейронные связи и может усилить мозговую активность.

Современная нейронаука не готова предложить ничего нового для развития навыка глубокого восприятия информации. Самым эффективным остается чтение книг (как художественных, так и нет). Это не просто приятное хобби, а мощный инструмент для улучшения когнитивных функций, — подчеркнул Белов.

Эксперт отмечает, что, согласно исследованиям Калифорнийского университета, у тех, кто читает не менее двух часов в день, также снижается риск развития болезни Альцгеймера. Наиболее положительный эффект исследователи отметили после чтения книг с захватывающим сюжетом и поэзии.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что повышенная раздражительность, затяжная апатия, потеря интереса к хобби, ограничение общения с окружающими могут сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера. Ранние признаки этого заболевания зачастую путают с усталостью, старением, стрессом и депрессией.