Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:22

Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации

Психиатр Белов: чтение помогает развить навык глубокого восприятия информации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способность к глубокому восприятию информации становится очень важным навыком в современном мире, рассказал MIR24.TV психиатр Лев Белов. Он отметил, что чтение помогает вырабатывать новые нейронные связи и может усилить мозговую активность.

Современная нейронаука не готова предложить ничего нового для развития навыка глубокого восприятия информации. Самым эффективным остается чтение книг (как художественных, так и нет). Это не просто приятное хобби, а мощный инструмент для улучшения когнитивных функций, — подчеркнул Белов.

Эксперт отмечает, что, согласно исследованиям Калифорнийского университета, у тех, кто читает не менее двух часов в день, также снижается риск развития болезни Альцгеймера. Наиболее положительный эффект исследователи отметили после чтения книг с захватывающим сюжетом и поэзии.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что повышенная раздражительность, затяжная апатия, потеря интереса к хобби, ограничение общения с окружающими могут сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера. Ранние признаки этого заболевания зачастую путают с усталостью, старением, стрессом и депрессией.

Читайте также
Нарколог объяснил странное поведение угодившей в скандал экс-жены Бивола
Спорт
Нарколог объяснил странное поведение угодившей в скандал экс-жены Бивола
Психиатр раскрыл, как избавиться от заикания в зрелом возрасте
Общество
Психиатр раскрыл, как избавиться от заикания в зрелом возрасте
Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова
Шоу-бизнес
Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова
Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда
Здоровье/красота
Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда
Опускаются руки и не хочется ничего делать? Пять книг для волшебного пенделя и крепости духа в сложные времена
Общество
Опускаются руки и не хочется ничего делать? Пять книг для волшебного пенделя и крепости духа в сложные времена
психиатры
болезнь Альцгеймера
чтение
информация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финский аэропорт оказался на грани закрытия без российских туристов
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.