Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению

Чтобы полюбить чтение, ребенок должен понимать сюжет произведения, рассказал «Радио 1» нейропсихолог Кубат Каниметов. Он призвал родителей выбирать книги, соответствующие возрасту.

Нужно, чтобы ребенок понимал актуальность сюжета. Чтобы привить любовь к чтению, важно не только регулярно читать вслух, но и выстраивать литературную ступень от простых историй к сложным многоплановым произведениям, открывающим мир метафор и вечных человеческих ценностей, — рассказал Каниметов.

Нейропсихолог посоветовал начинать в раннем детстве с простых произведений, постепенно вводя сюжеты, которые помогут ребенку воспринимать книги не только с буквальной точки зрения. Он призвал помогать детям видеть актуальность классических сюжетов, чтобы они могли провести параллели между героями прошлого и современностью.

Ранее логопед Марина Сорокун рассказала, что нейрогимнастика, игры, творческие занятия и моральная поддержка помогут детям лучше усваивать информацию. Она отметила, что, в случае если ребенку тяжело читать или писать, его категорически нельзя ругать — такой подход лишь демотивирует и испортит отношения.