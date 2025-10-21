Логопед дала советы, как помочь детям с усвоением знаний

Нейрогимнастика, игры, творческие занятия и моральная поддержка помогут детям лучше усваивать информацию, заявила РИАМО логопед Марина Сорокун. Она отметила, что в случае если ребенку тяжело читать или писать, его категорически нельзя ругать — такой подход лишь демотивирует и испортит отношения.

Начните с самых базовых упражнений: попросите ребенка одновременно рисовать двумя руками в воздухе, на бумаге или на манке симметричные фигуры — восьмерки, круги, квадраты. Это прекрасно синхронизирует работу мозга. Превратите все занятия в игру. Не говорите «а сейчас мы будем заниматься», скажите «а сейчас мы поиграем», — посоветовала Сорокун.

Чтобы помочь ребенку преодолеть трудности с чтением, нужно начинать с простых шагов. Например, начать читать ему вслух, пробуждая интерес к литературе. После этого можно перейти к совместному чтению: одно предложение — родитель, следующее — ребенок. Для первых занятий лучше выбрать короткие тексты с крупным шрифтом.

Ранее писатель Кристина Кретова заявила, что родителям рекомендуется начинать читать сказки ребенку еще с младенчества. Эксперт также посоветовала с малых лет обучать детей быстрому чтению. По ее мнению, этот навык пригодится им во взрослой жизни.