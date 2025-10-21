Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:41

Логопед дала советы, как помочь детям с усвоением знаний

Логопед Сорокун: нейрогимнастика поможет ребенку лучше усваивать информацию

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

Нейрогимнастика, игры, творческие занятия и моральная поддержка помогут детям лучше усваивать информацию, заявила РИАМО логопед Марина Сорокун. Она отметила, что в случае если ребенку тяжело читать или писать, его категорически нельзя ругать — такой подход лишь демотивирует и испортит отношения.

Начните с самых базовых упражнений: попросите ребенка одновременно рисовать двумя руками в воздухе, на бумаге или на манке симметричные фигуры — восьмерки, круги, квадраты. Это прекрасно синхронизирует работу мозга. Превратите все занятия в игру. Не говорите «а сейчас мы будем заниматься», скажите «а сейчас мы поиграем», — посоветовала Сорокун.

Чтобы помочь ребенку преодолеть трудности с чтением, нужно начинать с простых шагов. Например, начать читать ему вслух, пробуждая интерес к литературе. После этого можно перейти к совместному чтению: одно предложение — родитель, следующее — ребенок. Для первых занятий лучше выбрать короткие тексты с крупным шрифтом.

Ранее писатель Кристина Кретова заявила, что родителям рекомендуется начинать читать сказки ребенку еще с младенчества. Эксперт также посоветовала с малых лет обучать детей быстрому чтению. По ее мнению, этот навык пригодится им во взрослой жизни.

дети
общество
родители
учеба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снявшего «Закрытую школу» режиссера зарезали у подъезда его дома
В МГУ закрыли корпус из-за опасной болезни
Известный продюсер грозился изнасиловать соседа и швырялся камнями
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.