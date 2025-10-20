Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 16:15

Опускаются руки и не хочется ничего делать? Пять книг для волшебного пенделя и крепости духа в сложные времена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда кажется, что мир рушится и все идет не так, книги могут стать настоящим спасением. Они вдохновляют, поднимают настроение и дают силы двигаться вперед даже в самых непростых ситуациях. Сегодня я хочу поделиться пятью книгами, которые точно не позволят вам потерять веру в себя.

Первая — «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Эта книга учит смотреть на мир глазами ребенка, ценить простое и верить в чудеса. Каждое прочтение напоминает о том, что даже в сложные времена важно сохранять чистоту души и смелость сердца.

Вторая — Брене Браун «Дары несовершенства». Эта книга учит принимать себя настоящей — со страхами, ошибками и уязвимостью. Автор показывает, что сила не в идеальности, а в искренности и смелости быть собой.

Третья — «Сила момента сейчас» Экхарта Толле. Это произведение помогает концентрироваться на настоящем, принимать текущие обстоятельства и находить внутреннее спокойствие. Оно учит отпускать тревоги и жить здесь и сейчас, а это бесценно в любой непростой период. Эти три книги станут надежными спутниками, которые помогут не сдаваться и идти вперед с уверенностью.

Предпоследняя, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, вдохновляет на уверенные поступки, демонстрируя силу воли и настойчивость героев, которые идут к своей цели, несмотря на трудности.

И последняя книга, Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы». Трогательная, немного горькая история о любви, страхе и быстротечности времени. Она напоминает, что каждый день — это шанс, и терять его нельзя.

Ранее мы рассказывали о 10 способах снять стресс и тревогу без лекарств.

Читайте также
Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту
Общество
Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту
Этот простейший рецепт скумбрии с яблоками помог мне ее полюбить: всего 4 ингредиента
Общество
Этот простейший рецепт скумбрии с яблоками помог мне ее полюбить: всего 4 ингредиента
От старого тюля до идеальной чистоты: гениальная замена кухонных губок, которая сэкономит ваши деньги и планету
Общество
От старого тюля до идеальной чистоты: гениальная замена кухонных губок, которая сэкономит ваши деньги и планету
Создававший из девочек кукол некрофил написал мемуары в психбольнице
Общество
Создававший из девочек кукол некрофил написал мемуары в психбольнице
Пирог как у хоббитов: сытно, ароматно и по-домашнему — готовим шедевр из Средиземья за час
Общество
Пирог как у хоббитов: сытно, ароматно и по-домашнему — готовим шедевр из Средиземья за час
книги
стресс
депрессия
чтение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили кости
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.