Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри

Две средние свеклы очистите и нарежьте кубиками по 2 см. Сбрызните их не просто маслом, а смесью оливкового масла и чайной ложки гранатовой патоки (наршараба) — это даст карамелизацию. Обжарьте на сильно разогретой сковороде до поджаристой корочки, но оставьте внутри мягкими. Дайте полностью остыть. Для заправки взбейте в блендере столовую ложку белого урбеча (паста из семян льна), сок половины апельсина, щепотку соли и молотого кардамона. Доведите до консистенции жидкой сметаны, добавляя ледяную воду. Выложите остывшую свеклу на тарелку, сверху разорвите руками шарик моцареллы или броссин. Сбрызните заправкой и посыпьте поджаренными тыквенными семечками и цедрой апельсина.

Ранее мы писали про рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола