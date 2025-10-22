Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:02

Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри

Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Две средние свеклы очистите и нарежьте кубиками по 2 см. Сбрызните их не просто маслом, а смесью оливкового масла и чайной ложки гранатовой патоки (наршараба) — это даст карамелизацию. Обжарьте на сильно разогретой сковороде до поджаристой корочки, но оставьте внутри мягкими. Дайте полностью остыть. Для заправки взбейте в блендере столовую ложку белого урбеча (паста из семян льна), сок половины апельсина, щепотку соли и молотого кардамона. Доведите до консистенции жидкой сметаны, добавляя ледяную воду. Выложите остывшую свеклу на тарелку, сверху разорвите руками шарик моцареллы или броссин. Сбрызните заправкой и посыпьте поджаренными тыквенными семечками и цедрой апельсина.

Ранее мы писали про рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола

Читайте также
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
Семья и жизнь
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
Шарлотку больше не делаю, есть рецепт проще — осетинский яблочный пирог фэдкуджын — очень вкусный и нежный
Общество
Шарлотку больше не делаю, есть рецепт проще — осетинский яблочный пирог фэдкуджын — очень вкусный и нежный
Корейская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Вкусно с мясом и на хлебушек
Общество
Корейская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Вкусно с мясом и на хлебушек
Груша и хрен в одном салате? Да, это работает блестяще!
Семья и жизнь
Груша и хрен в одном салате? Да, это работает блестяще!
Из простой капусты, а такой вкусный! Готовим капустный салат с чумовой заправкой — она делает из него хит
Общество
Из простой капусты, а такой вкусный! Готовим капустный салат с чумовой заправкой — она делает из него хит
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
салат
свекла
полезные продукты
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
В России могут наложить запрет на отключение ЖКУ без судебного решения
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.