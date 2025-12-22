Розовый салат «Барби» со свеклой: никто не думал, что его будут съедать тоннами, — простейшие продукты

Розовый салат «Барби» со свеклой: никто не думал, что его будут съедать тоннами, — простейшие продукты

Розовый салат «Барби» со свеклой — яркий пример того, как простые продукты могут заиграть по-новому. Если шуба и винегрет уже приелись, он становится настоящим открытием. Нежная сладость свеклы, сливочность сыра, яйца и сочный зеленый горошек создают очень удачное и запоминающееся сочетание. Цвет — эффектный розовый, вкус — мягкий, но не скучный. Такой салат мгновенно привлекает внимание на столе и исчезает быстрее, чем планировалось.

Ингредиенты: свекла отварная или запеченная — 2 средние шт. (около 300 г), яйца куриные — 2 шт., сыр твердый (российский, гауда) — 60 г, горошек консервированный — 120 г, лук салатный красный или зеленый — 1/4 небольшой головки, чеснок — 1 зубчик, сметана или густой греческий йогурт — 3–4 ст. л., соль — по вкусу.

Приготовление: свеклу, яйца и сыр натрите на крупной терке. Лук нарежьте максимально мелко, чеснок пропустите через пресс. С горошка слейте жидкость. В глубокой миске соедините все ингредиенты, посолите по вкусу и заправьте сметаной или йогуртом. Аккуратно перемешайте до однородного розового цвета. Уберите салат в холодильник на 15–20 минут и подавайте охлажденным.

Ранее мы делились рецептом картофельных корзинок с селедкой. Эффектная праздничная закуска из простых продуктов.