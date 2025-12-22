Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:30

Розовый салат «Барби» со свеклой: никто не думал, что его будут съедать тоннами, — простейшие продукты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Розовый салат «Барби» со свеклой — яркий пример того, как простые продукты могут заиграть по-новому. Если шуба и винегрет уже приелись, он становится настоящим открытием. Нежная сладость свеклы, сливочность сыра, яйца и сочный зеленый горошек создают очень удачное и запоминающееся сочетание. Цвет — эффектный розовый, вкус — мягкий, но не скучный. Такой салат мгновенно привлекает внимание на столе и исчезает быстрее, чем планировалось.

Ингредиенты: свекла отварная или запеченная — 2 средние шт. (около 300 г), яйца куриные — 2 шт., сыр твердый (российский, гауда) — 60 г, горошек консервированный — 120 г, лук салатный красный или зеленый — 1/4 небольшой головки, чеснок — 1 зубчик, сметана или густой греческий йогурт — 3–4 ст. л., соль — по вкусу.

Приготовление: свеклу, яйца и сыр натрите на крупной терке. Лук нарежьте максимально мелко, чеснок пропустите через пресс. С горошка слейте жидкость. В глубокой миске соедините все ингредиенты, посолите по вкусу и заправьте сметаной или йогуртом. Аккуратно перемешайте до однородного розового цвета. Уберите салат в холодильник на 15–20 минут и подавайте охлажденным.

Ранее мы делились рецептом картофельных корзинок с селедкой. Эффектная праздничная закуска из простых продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Свекла не побледнеет даже после варки кусочками: простая кухонная хитрость, которая сохраняет яркий цвет и аккуратный вид
Общество
Свекла не побледнеет даже после варки кусочками: простая кухонная хитрость, которая сохраняет яркий цвет и аккуратный вид
В России заявили о яичном изобилии
Россия
В России заявили о яичном изобилии
Картофельно-куриные шары в беконе: шикарное горячее на Новый год — быстро, гениально и шедеврально
Общество
Картофельно-куриные шары в беконе: шикарное горячее на Новый год — быстро, гениально и шедеврально
Готовим говяжий язык правильно и без ошибок: мягкий, сочный и вкусный
Семья и жизнь
Готовим говяжий язык правильно и без ошибок: мягкий, сочный и вкусный
Салат «Версаль» — королевская роскошь вместо оливье. Интересное сочетание продуктов и эффектная подача
Общество
Салат «Версаль» — королевская роскошь вместо оливье. Интересное сочетание продуктов и эффектная подача
свекла
яйца
простой рецепт
Новый год
салаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, что мешает США начать наземную операцию в Венесуэле
Назвавший журналистку безмозглой Галлямов ответил на просьбу извиниться
Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.