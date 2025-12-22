Салат «Обалденный» с жареным окорочком без майонеза: новогодний хит на вашем столе

Салат «Обалденный» без майонеза — находка для праздничного стола и быстрого будничного ужина. Легкая заправка из греческого йогурта с каплей уксуса подчеркивает натуральный вкус каждого ингредиента, не перегружая блюдо. На Новый год такой салат выглядит ярко и аппетитно, а готовится буквально за полчаса.

Ингредиенты: куриное бедро (филе или окорочок) — 250 г, огурец свежий — 1 крупный, помидоры — 3 средних, перец болгарский — 1 шт., лук красный — 1 небольшая головка, фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г), листья салата (айсберг, романо, микс) — пучок, соль, перец — по вкусу. Для заправки: греческий йогурт — 150 г, яблочный или винный уксус — 1 ч. л.

Приготовление: куриное мясо нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки, посолите и поперчите. Огурец нарежьте тонкими полукольцами, помидоры и перец — крупными дольками, лук — тонкими полукольцами. Фасоль слейте. В большой миске аккуратно соедините остывшую курицу, овощи и фасоль. Смешайте йогурт с уксусом для заправки. На тарелку выложите листья салата, сверху — салат с курицей и овощами, полейте заправкой и подавайте сразу.

