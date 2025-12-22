Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:00

Салат «Обалденный» с жареным окорочком без майонеза: новогодний хит на вашем столе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Обалденный» без майонеза — находка для праздничного стола и быстрого будничного ужина. Легкая заправка из греческого йогурта с каплей уксуса подчеркивает натуральный вкус каждого ингредиента, не перегружая блюдо. На Новый год такой салат выглядит ярко и аппетитно, а готовится буквально за полчаса.

Ингредиенты: куриное бедро (филе или окорочок) — 250 г, огурец свежий — 1 крупный, помидоры — 3 средних, перец болгарский — 1 шт., лук красный — 1 небольшая головка, фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г), листья салата (айсберг, романо, микс) — пучок, соль, перец — по вкусу. Для заправки: греческий йогурт — 150 г, яблочный или винный уксус — 1 ч. л.

Приготовление: куриное мясо нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки, посолите и поперчите. Огурец нарежьте тонкими полукольцами, помидоры и перец — крупными дольками, лук — тонкими полукольцами. Фасоль слейте. В большой миске аккуратно соедините остывшую курицу, овощи и фасоль. Смешайте йогурт с уксусом для заправки. На тарелку выложите листья салата, сверху — салат с курицей и овощами, полейте заправкой и подавайте сразу.

Ранее мы делились рецептом картофельных корзинок с селедкой. Эффектная праздничная закуска из простых продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
С ними любая «шуба» проигрывает: коронные начинки для тарталеток, которые не оставляют шанса салатам
Общество
С ними любая «шуба» проигрывает: коронные начинки для тарталеток, которые не оставляют шанса салатам
Винегрет «Морской бриз»: водоросли чука и батат разожгут интерес
Семья и жизнь
Винегрет «Морской бриз»: водоросли чука и батат разожгут интерес
Розовый салат «Барби» со свеклой: никто не думал, что его будут съедать тоннами, — простейшие продукты
Общество
Розовый салат «Барби» со свеклой: никто не думал, что его будут съедать тоннами, — простейшие продукты
Готовим говяжий язык правильно и без ошибок: мягкий, сочный и вкусный
Семья и жизнь
Готовим говяжий язык правильно и без ошибок: мягкий, сочный и вкусный
Ужин за час: сочные куриные бедра в сливочно-горчичном соусе
Семья и жизнь
Ужин за час: сочные куриные бедра в сливочно-горчичном соусе
салаты
Новый год
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоне СВО ликвидировали граждан США
Стало известно, когда будут судить Гуфа
Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео
В СПЧ нашли способ помочь неблагополучным семьям после трагедии в Норильске
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема переговоров России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.