21 декабря 2025 в 17:46

Свекла не побледнеет даже после варки кусочками: простая кухонная хитрость, которая сохраняет яркий цвет и аккуратный вид

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свеклу я готовлю часто — и для салатов, и для гарниров, и для борща. Но стоит нарушить технологию, и вместо красивого рубинового овоща получается бледная и водянистая масса. Есть простой прием, который помогает сохранить насыщенный цвет даже в тех случаях, когда свеклу приходится резать.

Лучше всего варить свеклу целиком, не очищая кожуру и не обрезая хвостик. Так сок не вытекает, а вместе с ним остаются и полезные вещества. Корнеплод достаточно хорошо вымыть, залить водой и варить до мягкости, проверяя ножом. Свекла среднего размера готовится 40–50 минут, а крупная может вариться до 2 часов.

Если времени мало и приходится разрезать овощ, лучше запекать его в духовке или готовить в микроволновке в рукаве для запекания. Цвет в этом случае сохраняется отлично.

Когда же свеклу все-таки варят кусочками в кастрюле, в воду добавляют уксус или лимонный сок — 2–3 столовые ложки на 3 литра воды. Кислая среда закрепляет пигмент, и свекла остается ярко-красной, аккуратной и аппетитной.

Ранее сообщалось, что, когда по утрам совсем нет времени, хочется чего-то одновременно вкусного и сытного. Этот быстрый рулет из обычного черного хлеба помогает выбраться из рутины и накормить семью без лишних хлопот. Готовится он всего за пару минут, а в итоге выходит закуска, которую не стыдно поставить даже на праздничный стол.

Марина Макарова
М. Макарова
