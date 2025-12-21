Новый год-2026
Как сохранить яблоки свежими до весны без потерь: простые ошибки при хранении, из-за которых урожай пропадает уже в первый месяц

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Каждый год вижу одну и ту же картину: яблок много, а к зиме половина уже испорчена. На самом деле сохранить урожай до весны реально, если не допускать распространенных ошибок. Здесь важны не сложные хитрости, а аккуратность и правильные условия.

Начинается все со сбора. Яблоки нельзя убирать во влажную погоду или сразу после росы — лишняя влага провоцирует гниль. После сбора плоды обязательно выдерживают 3 дня в сухом, проветриваемом помещении. Мыть яблоки нельзя, восковой налет защищает их от порчи, а плодоножки всегда оставляют.

Хранить разные сорта вместе — большая ошибка. Поздние яблоки выделяют этилен и портят ранние, поэтому сорта раскладывают отдельно. Никаких полиэтиленовых пакетов: только деревянные ящики с щелями для воздуха. Плоды укладывают слоями, перекладывая пергаментной бумагой.

В погребе поддерживают температуру около +2 градусов и влажность 85%, проветривают дважды в месяц. Яблоки осматривают каждый месяц, испорченные сразу убирают. При таком подходе урожай спокойно лежит до весны.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Проверено редакцией
