Картофельный «Сандал» с курицей — готовлю и на праздники, и в будни: вкуснота из простых продуктов

Этот рецепт всегда собирает восторженные отзывы и исчезает со стола первым. Нежный картофель, сочная курица, грибной аромат и сливочный соус делают блюдо по-настоящему праздничным. Получается красиво, сытно и очень по-домашнему — идеальный вариант для ужина и гостей.

Ингредиенты: картофель — 6 крупных шт., оливковое масло — 3–4 ст. л., соль, черный перец, тимьян — по вкусу, куриная грудка — 2 шт., шампиньоны — 3–4 шт., зеленый перец — 1 шт., острый перец — небольшой кусочек, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатный соус — 1/2 ст. л., томатное пюре — 5 ст. л., паприка — 1 ч. л., тимьян — 1 ч. л., черный перец — 1 ч. л., сливочное масло — 1 ст. л., мука — 1 ст. л., молоко — 250 мл, сыр чеддер — по вкусу, горячая вода — 1 стакан.

Приготовление: картофель нарежьте тонкими кружками, выложите на противень слоями, сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте тимьяном. Запеките при 180 °C около 15 минут до полуготовности. А пока запекается, займитесь начинкой. Курицу, грибы, перцы, лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до мягкости, добавьте томатный соус, пюре, специи и соль, потушите 5–7 минут. Для бешамеля растопите масло, всыпьте муку, размешайте, влейте молоко и доведите до густоты, приправьте. На картофель выложите куриную начинку, сверху распределите соус бешамель и посыпьте тертым сыром. Влейте по краю формы горячую воду, накройте фольгой и запекайте при 180 °C еще 25–30 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом пяти самых вкусных и простых намазок на хлеб, тосты и лаваш. Готовятся за 15 минут.

