07 февраля 2026 в 12:05

5 самых вкусных и простых намазок на хлеб, тосты и лаваш — готовятся за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к завтраку, перекусу или внезапному приходу гостей, выручают домашние намазки. Они готовятся из простых продуктов, не требуют сложной обработки и отлично сочетаются с тостами, лавашем, багетом и даже крекерами. Такие закуски можно сделать заранее и хранить в холодильнике несколько дней — очень удобно для занятых будней.

Яично-луковая намазка. Нежная, свежая и сытная — идеальна для утреннего бутерброда. Ингредиенты: яйца вареные — 2 шт., зеленый лук — 30 г, сметана — 40 г, соль — по вкусу. Приготовление: яйца мелко нарезают, смешивают с луком и сметаной, солят и хорошо перемешивают.

Селедочная намазка. Классический вкус, знакомый с детства. Отлично подходит к черному хлебу. Ингредиенты: филе сельди — 80 г, яйцо вареное — 1 шт., сливочное масло — 20 г. Приготовление: все ингредиенты измельчают в блендере до кремовой консистенции.

Намазка с брынзой и зеленью. Легкая, ароматная и очень летняя. Хороша к свежему хлебу и лавашу. Ингредиенты: брынза — 100 г, кинза — 10 г, укроп — 10 г, болгарский перец — 60 г. Приготовление: продукты мелко нарезают и тщательно перемешивают.

Фасолевая намазка. Сытная и бюджетная альтернатива паштетам. Подходит даже для поста. Ингредиенты: фасоль — 150 г, лук — 40 г, масло — 10 г, соль, специи. Приготовление: лук обжаривают, соединяют с фасолью и измельчают блендером.

Грибная намазка. Ароматная и насыщенная — для любителей грибных закусок. Ингредиенты: шампиньоны — 200 г, лук — 60 г, сыр — 50 г, масло — 10 г. Приготовление: грибы с луком обжаривают, остужают, добавляют сыр и измельчают.

Ранее мы делились рецептом салата из пекинской капусты. Вкуснота с медом и соевым соусом.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
