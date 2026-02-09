Стал известен новый руководитель Средне-Невского судостроительного завода

Николай Алексеев стал новым главой Средне-Невского судостроительного завода, следует из информации на сайте Объединенной судостроительной корпорации. Прежде он возглавлял Невский судостроительно-судоремонтный завод. До него Средне-Невским заводом руководил Владимир Середохо.

Ранее российский лидер Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности. Иванов занимал должность на протяжении почти 10 лет — с августа 2016 года. Прежде он также был руководителем администрации президента. В период с 2001 по 2007 год Иванов возглавлял Минобороны.

До этого Алексея Маленко назначили послом Российской Федерации в Мавритании. Также глава государства освободил от должности посла в африканской стране Бориса Жилко. В конце декабря Анна Пономарева была назначена новым чрезвычайным и полномочным послом в Чешской Республике. Соответствующий указ подписал президент РФ. Другим документом от должности был освобожден Александр Змеевский.