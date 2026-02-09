Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:27

Около 100 тыс. жителей Белгорода остались без воды из-за атак ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Белгороде из-за нападений ВСУ произошло аварийное отключение электроэнергии на водозаборах, оставив без воды около 100 тыс. жителей, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он уточнил, что два насоса на водозаборе были остановлены из-за скачков напряжения, вызванных атаками, передает ТАСС.

Два насоса на водозаборе [в Белгороде] в связи со скачками электроэнергии [в результате атак ВСУ] были остановлены, порядка 100 тыс. абонентов остались без воды в центральной и северной части города, — заявил Демидов.

Мэр также отметил, что водоснабжение уже налажено для 15 тыс. человек. Через час вода должна поступить в дома еще 55 тыс. жителей, а еще через три часа — к 30 тыс. белгородцев. Помимо этого, водоканал с 10:00 по московскому времени начнет подвоз воды на улицах Куйбышева и Железнякова.

Ранее в поселке Куеда Пермского края были повреждены линии электропередачи, питающие водозаборные скважины. Из-за этого жители остались без воды. На месте происшествия начались следственные мероприятия.

Белгород
атаки
ВСУ
водоснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей
Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?
Бурунов признался, с какими проблемами столкнулся на пути к успеху
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.