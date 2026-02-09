Около 100 тыс. жителей Белгорода остались без воды из-за атак ВСУ

В Белгороде из-за нападений ВСУ произошло аварийное отключение электроэнергии на водозаборах, оставив без воды около 100 тыс. жителей, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он уточнил, что два насоса на водозаборе были остановлены из-за скачков напряжения, вызванных атаками, передает ТАСС.

Два насоса на водозаборе [в Белгороде] в связи со скачками электроэнергии [в результате атак ВСУ] были остановлены, порядка 100 тыс. абонентов остались без воды в центральной и северной части города, — заявил Демидов.

Мэр также отметил, что водоснабжение уже налажено для 15 тыс. человек. Через час вода должна поступить в дома еще 55 тыс. жителей, а еще через три часа — к 30 тыс. белгородцев. Помимо этого, водоканал с 10:00 по московскому времени начнет подвоз воды на улицах Куйбышева и Железнякова.

Ранее в поселке Куеда Пермского края были повреждены линии электропередачи, питающие водозаборные скважины. Из-за этого жители остались без воды. На месте происшествия начались следственные мероприятия.