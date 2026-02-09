Зимняя Олимпиада — 2026
Врач объяснил, нужна ли электрическая зубная щетка

Врач Матюхин: электрическая щетка эффективнее чистит зубы

Электрической зубной щеткой проще и эффективнее чистить зубы, рассказал РИАМО главврач стоматологической клиники врач — стоматолог-ортопед Максим Матюхин. Он отметил, что ее использование не является обязательной частью гигиены зубов.

После электрической щетки зубы действительно чище. Но в умелых руках обычная мануальная щетка ничем не хуже, а иногда даже лучше. Лично я пользуюсь обеими, — рассказал Матюхин.

Врач подчеркнул, что электрические щетки обладают доказанной эффективностью. Также, по его словам, они подойдут для детей.

Ранее стоматолог Анастасия Черношей рассказала, что при чистке зубов во время ОРВИ на щетке скапливаются патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы и бактерии. Если вовремя не поменять инструмент, это повысит риск повторного заражения.

