09 февраля 2026 в 10:27

Раскрыто, на каких работников распространится психиатрическая экспертиза

Депутат Нилов: психиатрическую экспертизу введут для спасателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта 2026 года введут психиатрическую экспертизу для отдельных профессий, связанных с повышенной ответственностью, в том числе для водителей и спасателей, заявил LIFE.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, новые требования коснутся крановщиков, работников опасных производств и специалистов, имеющих дело с оружием и взрывчатыми веществами.

Прохождение обязательной психиатрической экспертизы строго регламентировано законом, отметил Нилов. По его словам, для большинства сотрудников она не представляет угрозы. Существующие правовые нормы практически исключают риски злоупотреблений со стороны работодателей и массовых направлений на освидетельствование, пояснил депутат.

Ранее Нилов заявил, что в 2026 году зарплаты сварщиков, швей и айтишников продолжат расти. По его словам, эти профессии были крайне востребованы в 2025-м. Однако, уточнил парламентарий, речь идет только о высококвалифицированных специалистах.

