08 февраля 2026 в 09:32

Яблочный творожник в кружке: балдежный завтрак, который не отнимет и 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Яблочный творожник в кружке — это блюдо станет спасением, когда хочется чего-то полезного, вкусного и сытного, но нет времени на готовку. Такой балдежный завтрак не отнимет и 10 минут.

За счет быстрого приготовления в микроволновке творожник получается нежным, влажным и воздушным, а яблоко внутри успевает стать мягким, но сохраняет легкую текстуру.

Вам понадобится: 4 ст. л. творога, 1/2 небольшого яблока, 1 яйцо, 2 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. корицы, щепотка ванилина, 2 ч. л. манной крупы или муки для связки (по желанию, но с ней текстура будет плотнее). Яблоко мелко нарежьте кубиками. В кружке разомните творог вилкой. Добавьте к творогу яблоко, яйцо, сахар, корицу и ванилин. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Если используете манку или муку, добавьте ее сейчас и снова перемешайте. Масса должна быть похожа на густое тесто. Разровняйте поверхность. Поставьте кружку в микроволновую печь. Готовьте на максимальной мощности 2–3 минуты. Время зависит от мощности печи, поэтому после 2 минут проверьте готовность: творожник должен быть плотным и немного отставать от краев, а в центре не должно быть жидкой массы. Дайте творожнику остыть 1–2 минуты в кружке.

Ранее стало известно, как приготовить печеные яблоки с мягким творогом: эта вкуснятина заменит все пироги и конфеты.

