Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:24

Лавров указал на неизменность политики США в отношении России при Трампе

Лавров: Трамп не отменил ограничения против России, принятые при Байдене

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп не отменил ограничения против России, принятые при его предшественнике Джо Байдене, заявил в интервью телеканалу TV BRICS глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что нынешний глава Белого дома ввел санкции против российских компаний, в частности «Роснефти».

Замечу, что при всех высказываниях администрации Трампа о том, что необходимо <…> договориться, <…> все законы, которые Байден напринимал для «наказания» России после начала СВО, она не оспаривает, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что западные страны развязали глобальную войну против России. По его словам, они лихорадочно пытаются наказывать партнеров Москвы. Одной из ключевых задач внешнеполитического ведомства министр назвал обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые иностранные военные подразделения на территории Украины рассматриваются как законные цели для ударов Вооруженных сил России. Она подчеркнула, что так называемые многонациональные силы, включая их британскую составляющую, не являются исключением из этого правила.

Россия
Сергей Лавров
США
Дональд Трамп
Джо Байден
