Неизвестный хищник растерзал пожилую женщину

В Индии, в овраге близ Найнитала, были найдены останки 60-летней Ганги Деви, передает Times of India. Женщина ушла в лес за кормом для животных и не вернулась домой вечером. Родственники подняли тревогу и обратились в Департамент лесного хозяйства, что привело к началу поисковых мероприятий.

На следующее утро тело женщины было найдено в трех километрах от ее дома. На нем обнаружили глубокие раны, типичные для жертв крупных хищников. Пока не установлено, это был тигр или леопард.

По информации издания, за последние два месяца в этом районе произошло уже четыре подобных нападения. Жители требуют от властей увеличить количество патрулей в окрестностях лесов и расставить капканы для диких животных.

Ранее в заповеднике Тадоба-Андхари в Индии фермер погиб после нападения тигра. 75-летний Уддхав Варлу Мохурле зашел в лес ранним утром и стал жертвой хищника. Это уже третий подобный случай в этом районе с начала года. Местные власти призвали жителей избегать посещения лесных массивов в темное время суток.