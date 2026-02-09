Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:40

Украинский язык сдался добровольно и рассказал, где искать товарищей

Штурмовики группировки «Восток» помогли бойцу ВСУ сдаться в плен

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады группы войск «Восток» помогли украинскому военному, который решил добровольно сдаться в плен, и получили важные данные, сообщил командир штурмовой группы с позывным Космос. По данным Минобороны, произошло это во время штурмовых действий в Запорожской области, передает ТАСС.

В первую очередь предлагаем сдаться в плен. Оттуда сразу начались прострелы в нашу сторону. Мы открыли ответный огонь. Но среди них оказался один, который хотел сдаться в плен, ну, видимо, он сразу не мог, поэтому мы пострелялись-пострелялись, и там я гранату закинул, задвухсотил (ликвидировал. — NEWS.ru) именно тех, кто не хотел сдаваться в плен, а пленные сразу вышли, — сказал Космос.

Другой штурмовик с позывным Камень рассказал, что пленный предоставил важные разведданные: он рассказал о схеме передвижения групп противника, координаторах, а также о тактике смены мест дислокации.

Ранее добровольно сложил оружие рецидивист из украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Борщук. Он имеет семь судимостей, в том числе по статьям за убийства.

ВСУ
Запорожская область
происшествия
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР узнали, что Запад вновь нацелился на Белоруссию
Разведка узнала о планах Запада ослабить связку Минска и Москвы
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.