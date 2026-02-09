Украинский язык сдался добровольно и рассказал, где искать товарищей

Бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады группы войск «Восток» помогли украинскому военному, который решил добровольно сдаться в плен, и получили важные данные, сообщил командир штурмовой группы с позывным Космос. По данным Минобороны, произошло это во время штурмовых действий в Запорожской области, передает ТАСС.

В первую очередь предлагаем сдаться в плен. Оттуда сразу начались прострелы в нашу сторону. Мы открыли ответный огонь. Но среди них оказался один, который хотел сдаться в плен, ну, видимо, он сразу не мог, поэтому мы пострелялись-пострелялись, и там я гранату закинул, задвухсотил (ликвидировал. — NEWS.ru) именно тех, кто не хотел сдаваться в плен, а пленные сразу вышли, — сказал Космос.

Другой штурмовик с позывным Камень рассказал, что пленный предоставил важные разведданные: он рассказал о схеме передвижения групп противника, координаторах, а также о тактике смены мест дислокации.

Ранее добровольно сложил оружие рецидивист из украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Борщук. Он имеет семь судимостей, в том числе по статьям за убийства.